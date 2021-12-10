Путин и Лукашенко обсудили по телефону вопросы двусторонней повестки

Короткая ссылка
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ряд актуальных вопросов белорусско-российских отношений.
Путин и Лукашенко обсудили по телефону вопросы двусторонней повестки
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Телефонный разговор между государственными лидерами состоялся сразу после заседания Высшего евразийского экономического совета.

В рамках беседы Путин и Лукашенко обсудили как вопросы двусторонней повестки, так и возникающие вызовы и ситуации вокруг обеих стран.

В пятницу, 10 декабря, Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в заседании Высшего евразийского экономического совета.

RT вёл трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить