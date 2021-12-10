Путин и Лукашенко обсудили по телефону вопросы двусторонней повестки

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ряд актуальных вопросов белорусско-российских отношений.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Телефонный разговор между государственными лидерами состоялся сразу после заседания Высшего евразийского экономического совета.

В рамках беседы Путин и Лукашенко обсудили как вопросы двусторонней повестки, так и возникающие вызовы и ситуации вокруг обеих стран.

В пятницу, 10 декабря, Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в заседании Высшего евразийского экономического совета.

RT вёл трансляцию.