Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал отправку на доработку законопроекта о QR-кодах на транспорте.

«С самого начала «Единая Россия» заняла достаточно жёсткую позицию, и в плотном взаимодействии с правительством, с Минтрансом они погружались в детали, и стало ясно, что действительно очень сложный законопроект, на нынешней стадии гарантировать именно отсутствие таких негативных последствий для людей очень сложно, поэтому было принято такое решение — снять его с рассмотрения», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что документ требует очень скрупулёзной экспертной проработки.

Ранее руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет дорабатываться.

9 декабря президент России Владимир Путин заявил, что проекты законов о QR-кодах в общественных местах, а также на некоторых видах транспорта носят рамочный характер и перед принятием должны быть тщательно проработаны.