В России дополнительно выделят почти 22 млрд рублей для детей с тяжёлыми заболеваниями

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство дополнительно выделит почти 22 млрд рублей на оказание помощи детям с тяжёлыми заболеваниями.

Соответствующее заявление глава правительства сделал на совещании с вице-премьерами.

«Правительство принимает меры, чтобы дети получали необходимую помощь. Дополнительно выделим для этого почти 22 млрд рублей. За счёт таких средств образованный по инициативе президента фонд «Круг добра» обеспечивает тяжелобольных ребят лекарствами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации», — цитирует премьер-министра РИА Новости.

Ранее Мишустин заявлял, что российское правительство направит около 6 млрд рублей на соцвыплаты на детей от трёх до семи лет.