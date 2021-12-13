В России дополнительно выделят почти 22 млрд рублей для детей с тяжёлыми заболеваниями
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- РИА Новости
Соответствующее заявление глава правительства сделал на совещании с вице-премьерами.
«Правительство принимает меры, чтобы дети получали необходимую помощь. Дополнительно выделим для этого почти 22 млрд рублей. За счёт таких средств образованный по инициативе президента фонд «Круг добра» обеспечивает тяжелобольных ребят лекарствами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации», — цитирует премьер-министра РИА Новости.
Ранее Мишустин заявлял, что российское правительство направит около 6 млрд рублей на соцвыплаты на детей от трёх до семи лет.