РПЦ проверяет обстоятельства нападения на монастырь в подмосковном Серпухове

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RT
РПЦ проверяет обстоятельства нападения на монастырь в подмосковном Серпухове, Церковь окажет помощь и всестороннее содействие пострадавшим, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
РПЦ проверяет обстоятельства нападения на монастырь в подмосковном Серпухове
  • © Татьяна Понкратова
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале он выразил сочувствие всем пострадавшим во время происшествия во Введенском Владычном монастыре в Серпухове.

«Все обстоятельства произошедшего проверяются, Церковью будет оказана помощь и всестороннее содействие всем пострадавшим. Церковь, в том числе в учебных заведениях, работает и с трудными подростками, у которых исковеркана жизнь. Мы будем и впредь работать со всеми детьми», — написал Легойда.

13 декабря на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье сработало самодельное взрывное устройство.

В ГУ МВД заявили, что взрывное устройство подорвал выпускник православной гимназии.

Нападение квалифицировано как покушение на убийство.

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