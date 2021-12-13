РПЦ проверяет обстоятельства нападения на монастырь в подмосковном Серпухове, Церковь окажет помощь и всестороннее содействие пострадавшим, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

В своём Telegram-канале он выразил сочувствие всем пострадавшим во время происшествия во Введенском Владычном монастыре в Серпухове.

«Все обстоятельства произошедшего проверяются, Церковью будет оказана помощь и всестороннее содействие всем пострадавшим. Церковь, в том числе в учебных заведениях, работает и с трудными подростками, у которых исковеркана жизнь. Мы будем и впредь работать со всеми детьми», — написал Легойда.

13 декабря на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье сработало самодельное взрывное устройство.

В ГУ МВД заявили, что взрывное устройство подорвал выпускник православной гимназии.

Нападение квалифицировано как покушение на убийство.