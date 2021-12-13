После взрыва на территории монастыря в Серпухове возбуждено уголовное дело по двум статьям

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Нападение бывшего воспитанника гимназии на территории монастыря в Серпухове квалифицировано как покушение на убийство.
После взрыва на территории монастыря в Серпухове возбуждено уголовное дело по двум статьям
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Дело возбуждено по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК).

По предварительным данным, к совершению преступлений причастен бывший ученик православной приходской школы.

Как сообщалось, на территории монастыря «сработало самодельное взрывное устройство».

Подозреваемый задержан.

На место ЧП выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Источник сообщил, что молодой человек планировал совершить нападение во время утренней молитвы.

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