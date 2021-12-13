ТАСС: бывший гимназист планировал устроить взрыв на утренней молитве в монастыре Серпухова

Бывший гимназист, который привёл в действие самодельное взрывное устройство на территории Серпуховского женского монастыря, планировал нападение во время утренней молитвы.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, бывший гимназист планировал произвести в действие СВУ на утренней молитве, но оно сработало на входе в гимназию», — отметил он.

Источник уточнил, что молитва проводится в здании самой гимназии.

Ранее в ГУ МВД заявили, что взрывное устройство в монастыре в Серпухове подорвал выпускник православной гимназии.

В результате инцидента пострадали два человека.