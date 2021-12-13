ТАСС: бывший гимназист планировал устроить взрыв на утренней молитве в монастыре Серпухова
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- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«По предварительной информации, бывший гимназист планировал произвести в действие СВУ на утренней молитве, но оно сработало на входе в гимназию», — отметил он.
Источник уточнил, что молитва проводится в здании самой гимназии.
Ранее в ГУ МВД заявили, что взрывное устройство в монастыре в Серпухове подорвал выпускник православной гимназии.
В результате инцидента пострадали два человека.