ТАСС: бывший гимназист планировал устроить взрыв на утренней молитве в монастыре Серпухова

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Бывший гимназист, который привёл в действие самодельное взрывное устройство на территории Серпуховского женского монастыря, планировал нападение во время утренней молитвы.
ТАСС: бывший гимназист планировал устроить взрыв на утренней молитве в монастыре Серпухова
  • © Татьяна Понкратова
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, бывший гимназист планировал произвести в действие СВУ на утренней молитве, но оно сработало на входе в гимназию», — отметил он.

Источник уточнил, что молитва проводится в здании самой гимназии.

Ранее в ГУ МВД заявили, что взрывное устройство в монастыре в Серпухове подорвал выпускник православной гимназии.

В результате инцидента пострадали два человека.

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