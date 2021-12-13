В России выявили 29 558 случаев коронавируса за сутки

За сутки в России выявили 29 558 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 046 454 случая COVID-19.

Об этом сообщает оперштаб.

Накануне стало известно о 29 929 заболевших.

За сутки в России умер 1121 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 1132 пациента. Общее число летальных исходов — 290 604.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 8 769 916 пациентов. За сутки выздоровел 28 561 человек, накануне — 31 391.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».