В Британии обнаружили, что лекарство от алкоголизма лечит коронавирус

Исследование специалистов Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы показало, что лекарство от алкоголизма дисульфирам оказалось эффективным в лечении COVID-19.

Как пишет «Известия», дисульфирам снижает риск летального исхода от новой коронавирусной инфекции.

Уточняется, что лекарство снизило число случаев COVID-19 на 34%.

По мнению главного научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств им. В.А. Потемкина ЮУрГУ Мария Гришина, препарат снижает выработку фермента, который участвует в метаболизме этанола.

Таким образом, он может ослабить симптомы тяжёлой формы коронавируса, подавляя белок, участвующий в гипервоспалении.

Ранее учёные Сибирского государственного медицинского университета с коллегами из Томского НИМЦ установили, что для лечения дыхательной недостаточности при повреждениях лёгких после COVID-19 могут использоваться ингаляции газовой смесью на основе ксенона.