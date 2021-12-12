Медведев высказался об обновлённой Конституции

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что «обновлённая Конституция позволяет на современном уровне обеспечить условия развития России как сильного, независимого, социального государства, определяет высшей ценностью права и свободы человека, его достоинство и благополучие».
Медведев высказался об обновлённой Конституции
  • AP

Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«12 декабря мы отмечаем День Конституции. Для нашей страны она имеет особое значение. Это Основной закон государства, акт прямого действия, который обладает высшим юридическим статусом, обеспечивает базовые условия жизни граждан. В нём, без преувеличения, воплощены сила и потенциал России», — отметил Медведев.

Ранее сообщалось, что космонавты «Роскосмоса» Антон Шкаплеров и Пётр Дубров обратились к россиянам с борта Международной космической станции (МКС) по случаю Дня Конституции.

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