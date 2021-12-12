Космонавты с МКС поздравили россиян с Днём конституции

Космонавты «Роскосмоса» Антон Шкаплеров и Пётр Дубров обратились к россиянам с борта Международной космической станции (МКС) по случаю Дня конституции.

Видеопоздравление было опубликовано в Telegram-канале госкорпорации.

«Этот день больше, чем просто официальный праздник. Это памятная дата, когда был принят, пожалуй, главный государственный документ, посвящённый каждому россиянину», — сказал Шкаплеров.

Дубров добавил, что конституция обеспечивает основные права и свободы россиян.

«Благодаря этому главному российскому документу мы... можем получать образование, трудиться, жить в мире и справедливости», — отметил он.

Конституция Российской Федерации была принята в 1993 году. В 1994 году 12 декабря было объявлено государственным праздником.