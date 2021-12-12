Космонавты с МКС поздравили россиян с Днём конституции
Видеопоздравление было опубликовано в Telegram-канале госкорпорации.
«Этот день больше, чем просто официальный праздник. Это памятная дата, когда был принят, пожалуй, главный государственный документ, посвящённый каждому россиянину», — сказал Шкаплеров.
Дубров добавил, что конституция обеспечивает основные права и свободы россиян.
«Благодаря этому главному российскому документу мы... можем получать образование, трудиться, жить в мире и справедливости», — отметил он.
Конституция Российской Федерации была принята в 1993 году. В 1994 году 12 декабря было объявлено государственным праздником.