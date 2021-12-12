В Самарской области рассказали о ситуации с койками для пациентов с COVID-19

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В Минздраве Самарской области рассказали о ситуации с койками для пациентов с COVID-19.
В Самарской области рассказали о ситуации с койками для пациентов с COVID-19
  • Reuters

«В медицинских учреждениях Самарской области для пациентов, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, развёрнуто более 7 тыс. коек, из них порядка 45% от общего количества коек свободно. За последнюю неделю сокращено 269 коек, ранее предназначенных для пациентов, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, производится их подготовка к работе в штатном режиме», — приводит ТАСС сообщение.

Согласно данным на 12 декабря, за сутки в России выявили 29 929 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 016 896 случаев COVID-19.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».

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