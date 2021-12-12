В СК рассказали об основных версиях крушения вертолёта Robinson в Хакасии

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В Следственном комитете России рассказали о трёх основных версиях крушения вертолёта Robinson R66 в Хакасии.
В СК рассказали об основных версиях крушения вертолёта Robinson в Хакасии
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, а именно: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна», — сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Ранее стало известно, что пропавший вертолёт Robinson R66, который подал аварийный сигнал, разбился неподалёку от озера Каракуль, пилот погиб. Новокузнецкая транспортная прокуратура начала проверку.

Позднее СК возбудил дело по факту крушения вертолёта в Хакасии.

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