СК возбудил дело по факту крушения вертолёта в Хакасии

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По факту крушения вертолёта Robinson R66 в Республике Хакасия возбуждено уголовное дело.
СК возбудил дело по факту крушения вертолёта в Хакасии
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

«По факту авиационного происшествия, произошедшего с вертолётом Robinson R66, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, метрополитена»)», — приводит ТАСС сообщение управления.

Ранее стало известно, что пропавший вертолёт Robinson R66, который подал аварийный сигнал, разбился неподалёку от озера Каракуль, пилот погиб. Новокузнецкая транспортная прокуратура начала проверку.

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