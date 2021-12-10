СК возбудил дело по факту крушения вертолёта в Хакасии

По факту крушения вертолёта Robinson R66 в Республике Хакасия возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

«По факту авиационного происшествия, произошедшего с вертолётом Robinson R66, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, метрополитена»)», — приводит ТАСС сообщение управления.

Ранее стало известно, что пропавший вертолёт Robinson R66, который подал аварийный сигнал, разбился неподалёку от озера Каракуль, пилот погиб. Новокузнецкая транспортная прокуратура начала проверку.