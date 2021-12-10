Спасатели обнаружили разбившийся вертолёт Robinson R66 недалеко от озера Каракуль

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Пропавший вертолёт Robinson R66, который ранее подал аварийный сигнал, разбился неподалёку от озера Каракуль, пилот погиб.
Спасатели обнаружили разбившийся вертолёт Robinson R66 недалеко от озера Каракуль
  • РИА Новости

«Спасатели обнаружили пропавший вертолёт Robinson, он разбился недалеко от озера Каракуль... На борту находился один человек, как сообщают нам спасатели, он погиб», — информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Республике Алтай.

В ведомстве заявили, что аварийный сигнал запеленговали спасатели Горно-Алтайского аэропорта — они вылетели по координатам и нашли разбившийся вертолёт.

Ранее сообщалось, что вертолёт Robinson R-66, летевший по маршруту Новокузнецк — Каракольские озёра, подал сигнал бедствия.

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