Спасатели обнаружили разбившийся вертолёт Robinson R66 недалеко от озера Каракуль

Пропавший вертолёт Robinson R66, который ранее подал аварийный сигнал, разбился неподалёку от озера Каракуль, пилот погиб.

«Спасатели обнаружили пропавший вертолёт Robinson, он разбился недалеко от озера Каракуль... На борту находился один человек, как сообщают нам спасатели, он погиб», — информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Республике Алтай.

В ведомстве заявили, что аварийный сигнал запеленговали спасатели Горно-Алтайского аэропорта — они вылетели по координатам и нашли разбившийся вертолёт.

Ранее сообщалось, что вертолёт Robinson R-66, летевший по маршруту Новокузнецк — Каракольские озёра, подал сигнал бедствия.