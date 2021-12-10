Направлявшийся к Каракольским озёрам вертолёт Robinson R-66 подал аварийный сигнал
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«Связь с бортом отсутствует, вертолёт летел по маршруту Новокузнецк — Каракольские озёра», — сказал собеседник агентства.
На борту находится один человек.
На поиски Robinson-66 из Горно-Алтайска вылетел вертолёт Ми-8 со спасателями.
Ранее сообщалось об аварийной посадке частного вертолёта в Бурятии.
Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка случившегося.