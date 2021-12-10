Направлявшийся к Каракольским озёрам вертолёт Robinson R-66 подал аварийный сигнал

Вертолёт Robinson R-66, летевший по маршруту Новокузнецк — Каракольские озёра, подал аварийный сигнал. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.

«Связь с бортом отсутствует, вертолёт летел по маршруту Новокузнецк — Каракольские озёра», — сказал собеседник агентства.

На борту находится один человек.



На поиски Robinson-66 из Горно-Алтайска вылетел вертолёт Ми-8 со спасателями.

Ранее сообщалось об аварийной посадке частного вертолёта в Бурятии.

Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка случившегося.