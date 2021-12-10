СК организовал проверку после аварийной посадки вертолёта в Бурятии

После аварийной посадки частного вертолёта в Бурятии организована доследственная проверка, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России.

«Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка по фактам авиаинцидента, произошедшего с вертолётом GAR-316B», — говорится в сообщении ведомства.

Следственный комитет проводит проверочные мероприятия для выяснения обстоятельств случившегося.

В районе н. п. Выдрино Кабанского района 10 декабря сработал аварийный сигнал частного семиместного вертолёта IAR 316B. Он совершил аварийную посадку, попав в вихревое кольцо.

Находившийся на борту член экипажа доставлен в медицинское учреждение.