В Бурятии совершил аварийную посадку частный вертолёт

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Частный вертолёт произвёл аварийную посадку в Бурятии, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

«Сработал аварийный сигнал частного семиместного вертолета IAR 316B в районе н.п. Выдрино Кабанского района. Вертолет совершил аварийную посадку, попав в вихревое кольцо», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту находился один член экипажа.

Он доставлен в медицинское учреждение.

30 ноября Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки в Санкт-Петербурге самолёта, направлявшегося из Волгограда. 

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