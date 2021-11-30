Прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки самолёта в Петербурге
- © Николай Хижняк
- РИА Новости
«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку в сфере безопасности полётов в связи с аварийной посадкой воздушного судна рейса FV6116 авиакомпании Россия», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, 30 ноября в 01:24 самолёт совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково по причине неисправности элементов крыла.
Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Красноярском крае, инцидент произошёл около Светлогорска.