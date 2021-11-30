Прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки самолёта в Петербурге

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Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки в Санкт-Петербурге самолёта, направлявшегося из Волгограда. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки самолёта в Петербурге
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку в сфере безопасности полётов в связи с аварийной посадкой воздушного судна рейса FV6116 авиакомпании Россия», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 30 ноября в 01:24 самолёт совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково по причине неисправности элементов крыла. 

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Красноярском крае, инцидент произошёл около Светлогорска.

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