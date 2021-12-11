Прокуратура передала в СК дело о нападении на мужчину в подземном переходе в Москве

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Прокуратура передала в столичный отдел СК России уголовное дело по факту избиения мужчины в подземном переходе в Москве.
Прокуратура передала в СК дело о нападении на мужчину в подземном переходе в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram.

«Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что полицейские задержали в Москве трёх человек, избивших мужчину в подземном переходе.

По данным МВД, задержанные являются жителями Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК России («Хулиганство»). 

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