Прокуратура передала в СК дело о нападении на мужчину в подземном переходе в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram.
«Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее стало известно, что полицейские задержали в Москве трёх человек, избивших мужчину в подземном переходе.
По данным МВД, задержанные являются жителями Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК России («Хулиганство»).