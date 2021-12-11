Прокуратура передала в СК дело о нападении на мужчину в подземном переходе в Москве

Прокуратура передала в столичный отдел СК России уголовное дело по факту избиения мужчины в подземном переходе в Москве.

РИА Новости

Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram. «Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы», — подчеркнули в ведомстве. Ранее стало известно, что полицейские задержали в Москве трёх человек, избивших мужчину в подземном переходе. По данным МВД, задержанные являются жителями Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК России («Хулиганство»).