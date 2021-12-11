В Москве задержали трёх человек за избиение мужчины в подземном переходе
- РИА Новости
Об этом пишет Интерфакс.
По информации МВД, задержанные граждане являются жителями Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения.
Как уточняется, участников конфликта установили в ходе проверки по опубликованному 9 декабря в интернете видеоролику, на котором неизвестные избивают мужчину в подземном переходе.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК России («Хулиганство»).
Ранее в столичной полиции подтвердили, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре Москвы после дорожного конфликта.