В Москве задержали трёх человек за избиение мужчины в подземном переходе

Столичные полицейские задержали трёх человек, избивших мужчину в подземном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Об этом пишет Интерфакс.

По информации МВД, задержанные граждане являются жителями Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения.

Как уточняется, участников конфликта установили в ходе проверки по опубликованному 9 декабря в интернете видеоролику, на котором неизвестные избивают мужчину в подземном переходе.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК России («Хулиганство»).

Ранее в столичной полиции подтвердили, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре Москвы после дорожного конфликта.