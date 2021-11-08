В Москве возбудили дело по факту массовой драки

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Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова заявила, что следователи возбудили уголовное дело после массовой драки на востоке Москвы, в ходе которой один человек получил ранения.
В Москве возбудили дело по факту массовой драки
  • РИА Новости

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство)», — сказала Иванова РИА Новости. 

По имеющимся данным, 6 ноября возле жилых домов на улице Саянской произошла драка между двумя компаниями незнакомых мужчин. В ходе драки один из участников «причинил оппоненту колото-резаную рану грудной клетки».

Получивший ранение в настоящий момент находится в больнице, а нанёсший удар был задержан.

Ранее сообщалось, что по факту массовой драки в подмосковном Домодедове возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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