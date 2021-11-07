Уголовное дело о хулиганстве возбудили по факту массовой драки в Домодедове

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По факту массовой драки в подмосковном Домодедове возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Как сообщили в региональном управлении МВД России, семерых участников инцидента задержали.
Уголовное дело о хулиганстве возбудили по факту массовой драки в Домодедове
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Дознавателем отдела дознания УМВД России по Домодедову по факту драки, произошедшей 6 ноября в Домодедове, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК Российской Федерации «Хулиганство», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать остальных участников инцидента.

Ранее стало известно, что пятерых активных участников массовой драки в подмосковном Домодедове доставили в отдел полиции.

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