Уголовное дело о хулиганстве возбудили по факту массовой драки в Домодедове
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- РИА Новости
«Дознавателем отдела дознания УМВД России по Домодедову по факту драки, произошедшей 6 ноября в Домодедове, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК Российской Федерации «Хулиганство», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать остальных участников инцидента.
Ранее стало известно, что пятерых активных участников массовой драки в подмосковном Домодедове доставили в отдел полиции.