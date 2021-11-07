Уголовное дело о хулиганстве возбудили по факту массовой драки в Домодедове

По факту массовой драки в подмосковном Домодедове возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Как сообщили в региональном управлении МВД России, семерых участников инцидента задержали.

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РИА Новости