Активные участники драки в Домодедове доставлены в отдел полиции
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- РИА Новости
«Сотрудники полиции доставили в УМВД России по г. о. Домодедово пятерых молодых людей, наиболее активно принимавших участие в конфликте, произошедшем вечером 6 ноября в городе Домодедово», — говорится в заявлении.
Отмечается, что, по предварительным данным, конфликт произошёл «на бытовой почве из-за словесной перепалки».
Ранее прокуратура Московской области взяла на контроль ход проверки по факту массовой драки в Домодедове.