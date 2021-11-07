Активные участники драки в Домодедове доставлены в отдел полиции

Пятерых активных участников массовой драки в подмосковном Домодедове доставили в отдел полиции. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Московской области.

«Сотрудники полиции доставили в УМВД России по г. о. Домодедово пятерых молодых людей, наиболее активно принимавших участие в конфликте, произошедшем вечером 6 ноября в городе Домодедово», — говорится в заявлении.

Отмечается, что, по предварительным данным, конфликт произошёл «на бытовой почве из-за словесной перепалки».

Ранее прокуратура Московской области взяла на контроль ход проверки по факту массовой драки в Домодедове.