Активные участники драки в Домодедове доставлены в отдел полиции

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Пятерых активных участников массовой драки в подмосковном Домодедове доставили в отдел полиции. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Московской области.
Активные участники драки в Домодедове доставлены в отдел полиции
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Сотрудники полиции доставили в УМВД России по г. о. Домодедово пятерых молодых людей, наиболее активно принимавших участие в конфликте, произошедшем вечером 6 ноября в городе Домодедово», — говорится в заявлении.

Отмечается, что, по предварительным данным, конфликт произошёл «на бытовой почве из-за словесной перепалки».

Ранее прокуратура Московской области взяла на контроль ход проверки по факту массовой драки в Домодедове.

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