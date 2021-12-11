В Союзе пассажиров поддержали законопроект Минтранса о правилах поведения в поезде

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Полина Полетаева
Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в России предложили обязать в поездах уступать места у стола пассажирам с верхних полок.
В Союзе пассажиров поддержали законопроект Минтранса о правилах поведения в поезде
  • РИА Новости

«Надо сказать, что вообще во взаимоотношениях людей между собой не всё можно регламентировать правовыми нормами. Очень важную роль имеют традиции, воспитание и культура. И без учёта этих факторов организовать проезд людей в одном купе действительно очень сложно. Много десятилетий люди, оказавшиеся в одном купе или отделении плацкартного вагона, как правило, находили общий язык. Но, если они его не находили, проводник обычно вмешивался и находил решение. По всей видимости, теперь этого недостаточно, и решили регламентировать эти вещи на уровне правового акта», — отметил Янков.

По его словам, «вреда от этих правил не будет».

«Теперь пассажир с нижней полки может сказать: «Знаете, прошло уже сорок минут, а на завтрак отведено тридцать минут. Так что извольте освободить место и отправляться к себе на верхнюю полку»… Остаётся только сожалеть, что такие правила понадобились. Видимо, это говорит о том, что культура и воспитание в нашем обществе не такие, какими они должны быть», — добавил собеседник RT.

Ранее Минтранс России внёс законопроект, обязывающий пассажиров уступать место у стола в поезде.

На утренний и вечерний приёмы пищи пассажирам верхних полок необходимо выделить не более 30 минут, а на обед — не более часа, отмечается в документе.

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