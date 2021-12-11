Минтранс России внёс законопроект, обязывающий пассажиров уступать место у стола в поезде

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Министерство транспорта России предложило обязать в поездах уступать места у стола для пассажиров с верхних полок. Соответствующий проект опубликован на портале правовой информации.
Минтранс России внёс законопроект, обязывающий пассажиров уступать место у стола в поезде
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«По требованию проводника вагонов поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приёма пищи», — говорится в документе.

На утренний и вечерний приёмы пищи пассажирам верхних полок необходимо выделить не более 30 минут, а на обед — не более часа, отмечается в законопроекте.

Ранее в РЖД прокомментировали законопроект о введении QR-кодов на транспорте.

Заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов отметил, что принятие законопроекта несильно отразится на пассажиропотоке.

12 ноября кабмин направил в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. 

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