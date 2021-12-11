Минтранс России внёс законопроект, обязывающий пассажиров уступать место у стола в поезде
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«По требованию проводника вагонов поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приёма пищи», — говорится в документе.
На утренний и вечерний приёмы пищи пассажирам верхних полок необходимо выделить не более 30 минут, а на обед — не более часа, отмечается в законопроекте.
Ранее в РЖД прокомментировали законопроект о введении QR-кодов на транспорте.
Заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов отметил, что принятие законопроекта несильно отразится на пассажиропотоке.
12 ноября кабмин направил в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.