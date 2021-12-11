За сутки в России провели 596 тысяч тестов на коронавирус

В России за сутки проведено 596 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«За последние сутки проведено 596 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 11 декабря остаются 1 665 139 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram.

Отмечается, что всего в России проведено более 231 млн тестов на коронавирус.

Ранее стало известно, что с 1 декабря в Калмыкии, Орловской, Челябинской, Омской областях, Хабаровском крае и городе Сочи начинает работать система QR-кодов.