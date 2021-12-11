В Хабаровском крае темпы вакцинации от коронавируса выросли в шесть раз с октября
- AP
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«По информации краевого минздрава, с октября 2021 года темпы вакцинации в регионе увеличились в шесть раз», — говорится в сообщении.
В регионе работают 140 пунктов вакцинации и 207 выездных бригад.
Всего в Хабаровском крае 456 225 человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса.
Ранее стало известно, что в Хабаровском крае с 1 декабря введут систему QR-кодов для перелётов внутри региона.
Также в регионе вводят обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для граждан старше 60 лет.