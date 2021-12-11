В Хабаровском крае темпы вакцинации от коронавируса выросли в шесть раз с октября

Короткая ссылка
Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в Хабаровском крае с октября выросли в шесть раз. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
В Хабаровском крае темпы вакцинации от коронавируса выросли в шесть раз с октября
  • AP
  • © Pavel Golovkin

«По информации краевого минздрава, с октября 2021 года темпы вакцинации в регионе увеличились в шесть раз», — говорится в сообщении.

В регионе работают 140 пунктов вакцинации и 207 выездных бригад.

Всего в Хабаровском крае 456 225 человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае с 1 декабря введут систему QR-кодов для перелётов внутри региона.

Также в регионе вводят обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для граждан старше 60 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить