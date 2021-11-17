В Хабаровском крае вводят обязательную вакцинацию от COVID-19

В Хабаровском крае вводят обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

Отмечается, что «широкое распространение коронавирусной инфекции фиксируется среди жителей края в возрасте старше 65 лет, уровень заболеваемости превышает эпидпорог на 67%».

«В связи с этим участниками штаба принято решение о введении обязательной вакцинации по эпидемиологическим показаниям людей старше 60 лет на территории Хабаровского края в ближайшие две недели», — говорится в сообщении.

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