В Хабаровском крае вводят обязательную вакцинацию от COVID-19
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Отмечается, что «широкое распространение коронавирусной инфекции фиксируется среди жителей края в возрасте старше 65 лет, уровень заболеваемости превышает эпидпорог на 67%».
«В связи с этим участниками штаба принято решение о введении обязательной вакцинации по эпидемиологическим показаниям людей старше 60 лет на территории Хабаровского края в ближайшие две недели», — говорится в сообщении.
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