В Хабаровском крае с 1 декабря введут систему QR-кодов для перелётов внутри региона

В правительстве Хабаровского края заявили о введении системы QR-кодов для перелётов внутри региона с 1 декабря.

«Участниками штаба принято решение, не дожидаясь федеральных распоряжений, с 1 декабря ввести использование QR-кода вакцинированного или переболевшего для перемещения по внутренним авиалиниям в пределах региона», — говорится в сообщении.



Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал в беседе с RT заявление заместителя министра транспорта России Кирилла Богданова о том, что требования о продаже авиабилетов и допуске на борт самолёта по QR-кодам планируют распространить и на зарубежные авиакомпании, выполняющие полёты в Россию.