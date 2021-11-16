В РСТ прокомментировали планы по распространению QR-кодов на зарубежные авиакомпании

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал в беседе с RT заявление заместителя министра транспорта России Кирилла Богданова о том, что требования о продаже авиабилетов и допуске на борт самолёта по QR-кодам планируют распространить и на зарубежные авиакомпании, выполняющие полёты в Россию.

«Это, конечно, значительно снизит риски... Практика такая есть в ряде стран, мы знаем. Конечно, здесь и совместимость систем должна быть, и международное право должно быть соблюдено», — отметил Барзыкин.

По его словам, необходимо, чтобы такая практика «помогала, а не возводила новые барьеры».

«К любой идее нужно иметь механизмы реализации. Пока мне представляется, что немало проблем предстоит решить», — заключил собеседник RT.

Ранее Богданов заявил, что требования о продаже авиабилетов и допуске на борт самолёта по QR-кодам планируют распространить и на зарубежные авиакомпании, выполняющие полёты в Россию.

По словам замминистра, авиакомпании будут поставлены перед фактом. Также он сообщил, что иностранные пассажиры смогут летать по ПЦР-тесту.