Диетолог Дюваль дала советы по выбору зелёного чая

Диетолог Анжелика Дюваль дала советы по выбору зелёного чая.

«Это должны быть высушенные листья, без веток или пыли. Если мы пьём чай в пакетиках — это проверить нельзя. Смотрим, чтобы упаковка была герметичной, проверяем срок годности. Большинство людей привыкли обращать внимание на срок годности исключительно скоропортящихся товаров, а чай очень редко кто проверяет», — заявила она в беседе с Nation News.

По мнению эксперта, прямой связи между ценой и качеством зелёного чая нет. Рекомендуется ориентироваться по визуальным характеристикам, которые легко проверить.

Также Дюваль отметила, что зелёный чай вряд ли можно назвать лечебным продуктом, так как он подвергается ферментации, высушиванию.

Ранее, как сообщало URA.RU, диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рекомендовала людям с болезнями желудочно-кишечного тракта не употреблять красную икру.