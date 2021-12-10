В Подмосковье рассказали о ходе реализации программы «Земский доктор» в 2021 году

В Московской области рассказали о ходе реализации программы «Земский доктор» в 2021 году.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Программа «Земский доктор» позволяет привлекать для работы в сельской местности молодых специалистов. В этом году к нам трудоустроились 246 «земских докторов», из которых 221 — врачи, 25 — фельдшеры», — заявила глава ведомства Светлана Стригункова.

Для участников программы предусмотрена единовременная выплата — до 1,5 млн рублей для врачей, до 750 тыс. для фельдшеров, в зависимости от удалённости территории.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии ещё свыше 60 медиков присоединились к федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».