Аналитики рассказали о самых популярных новогодних товарах среди россиян

Аналитики рассказали о наиболее популярных новогодних товарах среди россиян.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные онлайн-платформы Lamoda.

Специалисты изучили спрос на товары с 1 ноября по 2 декабря в сравнении с аналогичным периодом в 2020 году.

Одним из самых «растущих» товаров оказались ёлочные игрушки — их приобретали на 1539% чаще, чем годом ранее.

Популярностью пользовались декоративные венки для интерьера (+1459%) и декоративные фигурки (+136%).

Практически в три раза увеличился спрос на ароматические свечи, передаёт Life.ru.

Ранее в сервисе «VK Работа» рассказали о самых популярных вакансиях среди российских работодателей перед Новым годом и о том, какую сумму планируют заработать жители России на праздничных выходных.