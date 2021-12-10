Аналитики рассказали о самых популярных новогодних товарах среди россиян
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные онлайн-платформы Lamoda.
Специалисты изучили спрос на товары с 1 ноября по 2 декабря в сравнении с аналогичным периодом в 2020 году.
Одним из самых «растущих» товаров оказались ёлочные игрушки — их приобретали на 1539% чаще, чем годом ранее.
Популярностью пользовались декоративные венки для интерьера (+1459%) и декоративные фигурки (+136%).
Практически в три раза увеличился спрос на ароматические свечи, передаёт Life.ru.
Ранее в сервисе «VK Работа» рассказали о самых популярных вакансиях среди российских работодателей перед Новым годом и о том, какую сумму планируют заработать жители России на праздничных выходных.