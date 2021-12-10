МАК создал комиссию для расследования ЧП с вертолётом в Хакасии

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования происшествия с вертолётом Robinson R66, который упал на границе Кемеровской области и Хакасии.

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«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении на сайте МАК. Ранее стало известно, что пропавший вертолёт Robinson R66, который подал аварийный сигнал, разбился неподалёку от озера Каракуль, пилот погиб. Новокузнецкая транспортная прокуратура начала проверку. СК возбудил дело по факту крушения вертолёта.