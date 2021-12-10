Автоэксперт Попов дал советы по безопасному вождению в зимний период

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов дал советы по безопасному вождению в зимний период.

В беседе с Inforeactor он заявил, что желательно поставить зимние шины, ездить осторожно, снизить скорость.

«Водители должны заранее правильно распределять время на поездку. То расстояние, на которое летом требовалось 40 минут, сейчас требует полтора-два часа. Чтобы, когда они опаздывают на важную встречу и мероприятие, они не предпринимали усилий гнать быстрее ветра», — сказал эксперт.

Также стало известно, что эксперты сервисов «СберУслуги» и «СберАвто» назвали самые распространённые ошибки водителей зимой, которые могут привести к ДТП, передаёт газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

По словам специалистов, самое главное — соблюдать дистанцию. Ещё одной причиной аварии может стать резкое торможение.

Также отмечается, что зимой некоторые водители пренебрегают мойкой автомобиля и даже его полной очисткой от снега перед поездкой. Привести к ДТП может и несвоевременная замена шин на зимние.

Ранее автомобильный эксперт Вячеслав Субботин напомнил о правилах безопасности в снегопад.