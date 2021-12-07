Автоэксперт Субботин напомнил о правилах безопасности в снегопад

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Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин напомнил о правилах безопасности в снегопад.
Автоэксперт Субботин напомнил о правилах безопасности в снегопад
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«Прежде всего в такую погоду будут запотевать окна, потому что низка точка росы. Поэтому надо включать кондиционер сразу, как завели машину. Он будет осушать воздух, и стёкла не будут так запотевать», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, также сразу можно включать обогрев заднего и переднего стекла, если есть такая функция.

Перед тем, как сесть в машину, Субботин советует вручную очистить дворники от наледи.

«Нужно поменьше скрести стекло ото льда, пусть машина хорошо прогреется — ей для этого хватит трёх минут. Также перед тем, как тронуться, нужно смести снег с машины», — рекомендует он.

Как добавил эксперт, на дороге следует проявлять предельную аккуратность, особенно во время торможения.

Ранее председатель Союза автошкол Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Сальников в беседе с «Невскими новостями» рассказал, как прогревать машину в морозную погоду.

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