Врач-эндокринолог Овсянникова посоветовала варианты новогоднего стола для диабетиков
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«Большинство новогодних салатов заправлены майонезом, а этот продукт содержит очень много жира... У людей с диабетом печень и так подвержена развитию жирового гепатоза, и в ней наблюдаются жировые отложения», — сказала врач.
Она посоветовала приготовить больше блюд из мяса и рыбы, поскольку эти белковые продукты не влияют на уровень глюкозы в крови и хорошо сочетаются с торжественностью праздника.
По словам Овсянниковой, гарнир к мясу или рыбе должен быть овощным, а белый хлеб в бутербродах лучше заменить чёрным или цельнозерновым.
«Во время праздника можно скушать пару небольших мандаринок или мандарин и банан», — рекомендует врач.
Кроме того, вместо сладких алкогольных напитков, как отметила врач, лучше остановиться на сухом вине либо водке.
Ранее, как сообщало URA.RU, врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рекомендовала людям с болезнями желудочно-кишечного тракта не употреблять красную икру.