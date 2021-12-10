Врач-эндокринолог Овсянникова посоветовала варианты новогоднего стола для диабетиков

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Алла Овсянникова рассказала Общественной службе новостей, как людям с сахарным диабетом минимизировать последствия обильного новогоднего застолья и накрыть стол правильно и вкусно.

«Большинство новогодних салатов заправлены майонезом, а этот продукт содержит очень много жира... У людей с диабетом печень и так подвержена развитию жирового гепатоза, и в ней наблюдаются жировые отложения», — сказала врач.

Она посоветовала приготовить больше блюд из мяса и рыбы, поскольку эти белковые продукты не влияют на уровень глюкозы в крови и хорошо сочетаются с торжественностью праздника.

По словам Овсянниковой, гарнир к мясу или рыбе должен быть овощным, а белый хлеб в бутербродах лучше заменить чёрным или цельнозерновым.

«Во время праздника можно скушать пару небольших мандаринок или мандарин и банан», — рекомендует врач.

Кроме того, вместо сладких алкогольных напитков, как отметила врач, лучше остановиться на сухом вине либо водке.

Ранее, как сообщало URA.RU, врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рекомендовала людям с болезнями желудочно-кишечного тракта не употреблять красную икру.