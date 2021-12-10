Миронов направил в кабмин законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии
- РИА Новости
«Направил в правительство законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии», — написал Миронов в Telegram-канале.
Он отметил, что в декабре «граждане начинают активно брать потребительские кредиты».
«Охотнее всего банки и МФО дают деньги пенсионерам», — сказал Миронов.
Он выразил надежду, что, получив 13-ю пенсию, многие пенсионеры откажутся от кредитов.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что министерство подготовило предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров.
Также премьер Мишустин отметил, что более 1,1 млрд рублей выделят на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам.