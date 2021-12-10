Миронов направил в кабмин законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии

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Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов направил на заключение в российский кабмин законопроект, согласно которому предлагается ввести ежегодную выплату пенсионерам 13-й пенсии.
Миронов направил в кабмин законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии
  • РИА Новости

«Направил в правительство законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии», — написал Миронов в Telegram-канале.

Он отметил, что в декабре «граждане начинают активно брать потребительские кредиты».

«Охотнее всего банки и МФО дают деньги пенсионерам», — сказал Миронов.

Он выразил надежду, что, получив 13-ю пенсию, многие пенсионеры откажутся от кредитов.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что министерство подготовило предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров.

Также премьер Мишустин отметил, что более 1,1 млрд рублей выделят на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам.

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