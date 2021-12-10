Голикова назвала шесть регионов с уровнем коллективного иммунитета выше 72%

Короткая ссылка
Коллективный иммунитет к коронавирусу выше 72% в Чукотском автономном округе, Карелии, Санкт-Петербурге, Туве, Подмосковье и Москве.
Голикова назвала шесть регионов с уровнем коллективного иммунитета выше 72%
  • РИА Новости

Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Её слова приводит оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

«Уровень выше 72% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Республика Тыва, Московская область, Москва», — заявила Голикова.

Как уточняется, лидером по коллективному иммунитету остаётся Севастополь — 83,7%.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составляет 55,7%.

Неделей ранее этот показатель составлял 53,7%.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить