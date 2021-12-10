Голикова назвала шесть регионов с уровнем коллективного иммунитета выше 72%
- РИА Новости
Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Её слова приводит оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.
«Уровень выше 72% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Республика Тыва, Московская область, Москва», — заявила Голикова.
Как уточняется, лидером по коллективному иммунитету остаётся Севастополь — 83,7%.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составляет 55,7%.
Неделей ранее этот показатель составлял 53,7%.
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