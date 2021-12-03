Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 53,7%
Её заявление опубликовано сайте стопкоронавирус.рф.
«По состоянию на 3 декабря, вакцинация первым компонентом проведена 72 078 412 раз, вакцинация полного цикла – 63 961 690 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 53,7%», — рассказала Голикова.
Согласно данным на 3 декабря, за сутки в России выявили 32 930 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 736 037 случаев COVID-19.
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