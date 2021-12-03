За сутки в России выявили 32 930 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 33 389 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 736 037 случаев COVID-19.

За сутки умерли 1217 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончался 1221 пациент. Общее число летальных исходов — 278 857.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечился 8 436 631 пациент. За сутки выздоровели 36 514 человек, накануне — 35 185.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по итогам ноября в России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом более чем на 20%.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.