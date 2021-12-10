В ФАС ожидают снижения темпов роста цен на бензин до конца года
- Reuters
«Мы наблюдаем в последнее время на бирже существенное снижение (цены. — RT), и в этом смысле мы видим, что маржинальность у розничных продавцов бензина выходит на достаточно высокие уровни», — приводит его слова ТАСС.
Королёв пояснил, что это позволяет продавцам и обеспечивать себя доходом, и держать цену, не повышая её.
Замглавы ФАС полагает, что ведомство приняло исчерпывающий перечень мер.
«Рассчитываем, что та динамика биржевой цены должна дойти, наконец, и до розницы. Это было бы совершенно экономически обосновано», — заключил он.
Ранее сообщалось, что в Федеральной антимонопольной службе России разработали ряд предложений по регулированию рынка топлива в целях стабилизации цен на зимний дизель.
В Росстате сообщили, что бензин в России с 22 по 29 ноября в среднем подорожал на 7 копеек.
Вместе с этим дизельное топливо увеличилось в цене на 38 коп. — до 53,03 руб. за литр.