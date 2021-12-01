Цена на бензин в России увеличилась за неделю в среднем на 7 копеек

Росстат заявил, что бензин в России с 22 по 29 ноября в среднем подорожал на 7 копеек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что средние цены на бензин марки АИ-92 выросли на 7 коп. — до 46,72 руб. за литр. Бензин АИ-95 подорожал на 8 коп. — до 50,55 руб. за литр, стоимость бензина АИ-98 возросла на 3 коп. — до 58,59 руб. за литр.

Вместе с этим дизельное топливо увеличилось в цене на 38 коп. — до 53,03 руб. за литр.

Ранее сообщалось, что в Федеральной антимонопольной службе России разработали ряд предложений по регулированию рынка топлива в целях стабилизации цен на зимний дизель.