Цена на бензин в России увеличилась за неделю в среднем на 7 копеек
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Уточняется, что средние цены на бензин марки АИ-92 выросли на 7 коп. — до 46,72 руб. за литр. Бензин АИ-95 подорожал на 8 коп. — до 50,55 руб. за литр, стоимость бензина АИ-98 возросла на 3 коп. — до 58,59 руб. за литр.
Вместе с этим дизельное топливо увеличилось в цене на 38 коп. — до 53,03 руб. за литр.
Ранее сообщалось, что в Федеральной антимонопольной службе России разработали ряд предложений по регулированию рынка топлива в целях стабилизации цен на зимний дизель.