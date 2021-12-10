Риелтор Перескокова прокомментировала идею штрафов за сдачу квартир в обход системы ГИС

Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова прокомментировала в беседе с RT предложение Минстроя России ввести штрафы за сдачу квартир в аренду в обход системы ГИС.

«Я понимаю, что ужесточают условия. На сегодняшний день рынок аренды абсолютно бесхозный, стихийный, спонтанный», — объяснила эксперт.

По её мнению, если подобная система будет продумана, то это защитит и нанимателя, и наймодателя.

«Я за порядок в сфере недвижимости, и я в первую очередь жду, когда будет легализована риелторская деятельность. Если этот реестр будет продуман, это будет правильно», — заключила Перескокова.

Ранее стало известно о том, что Минстрой России разработал законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС), в которой арендодатели смогут регистрировать договоры по сдаче в наём квартир, апартаментов и машино-мест.

В случае обхода регистрации сделок предлагается ввести штраф: гражданам — до 5 тыс. рублей, а компаниям — до 50 тыс. рублей.