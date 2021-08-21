Минстрой России предложил давать гражданам налоговый вычет за аренду жилья

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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложило ввести налоговый вычет для граждан за легальную аренду жилья.
Минстрой России предложил давать гражданам налоговый вычет за аренду жилья
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, соответствующее решение ведомство предлагает включить в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан России».

«Данная задача включает в себя следующие мероприятия: предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей; субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям», — говорится в документе.

Наряду с этим ведомство предлагает снизить государственные пошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды и права собственности, а также создать цифровые инструменты для арендного рынка.

Ранее Минстрой России подготовил изменения в проект государственной программы, в которых говорится, что ведомство планирует предоставить жильё всем очередникам до 2030 года.

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