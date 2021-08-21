Минстрой России намерен предоставить жильё всем очередникам до 2030 года

Минстрой России подготовил изменения в проект государственной программы, в которых говорится, что ведомство планирует предоставить жильё всем очередникам до 2030 года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на проект паспорта госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан России», около 854 тыс. семей из льготных категорий стоят в очереди на получение жилья.

«Решением задачи в данном направлении является обеспечение жильем указанных граждан до 2030 года, а также завершение до 2025 года мероприятий по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов и отдельных категорий граждан, проживающих на территории Республики Крым и города Севастополя», — цитирует документ агентство.

Таким образом, к 2030 году планируется ликвидировать накопившуюся очередь и перейти на обеспечение жильём льготников в плановом порядке.

Минстрой считает, что на соответствующие задачи из федерального бюджета потребуется 1,5 трлн рублей.

Ранее зампредседателя правительства России Татьяна Голикова поручила Минстрою и Минфину изучить возможность постановки бездомных в очередь на социальный наём жилья.