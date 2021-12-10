«Ъ»: Минстрой предложил ввести штрафы за сдачу квартир в аренду в обход системы ГИС

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Минстрой России разработал законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС), в которой арендодатели смогут регистрировать договоры по сдаче в наём квартир, апартаментов и машино-мест. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, в случае обхода регистрации сделок предлагается ввести штраф: гражданам — до 5 тыс. рублей, а компаниям — до 50 тыс.
«Ъ»: Минстрой предложил ввести штрафы за сдачу квартир в аренду в обход системы ГИС
  • © Минстрой РФ

«В документе говорится, что владельцы квартир, апартаментов, машино-мест и их арендаторы обязаны будут в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений размещать информацию об их сроках и размере платы в ГИС. Через эту систему и будут вестись все расчёты», — пишет газета.

Как уточняется, документ направлен для согласования в профильные министерства и ведомства.

«Мы ожидаем внесения законопроекта в Госдуму в весеннюю сессию, урегулировав все вопросы с заинтересованными участниками», — отметил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

В августе Минстрой предложил ввести налоговый вычет для граждан за легальную аренду жилья.

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