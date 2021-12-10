«Ъ»: Минстрой предложил ввести штрафы за сдачу квартир в аренду в обход системы ГИС
- © Минстрой РФ
«В документе говорится, что владельцы квартир, апартаментов, машино-мест и их арендаторы обязаны будут в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений размещать информацию об их сроках и размере платы в ГИС. Через эту систему и будут вестись все расчёты», — пишет газета.
Как уточняется, документ направлен для согласования в профильные министерства и ведомства.
«Мы ожидаем внесения законопроекта в Госдуму в весеннюю сессию, урегулировав все вопросы с заинтересованными участниками», — отметил замглавы Минстроя Никита Стасишин.
В августе Минстрой предложил ввести налоговый вычет для граждан за легальную аренду жилья.