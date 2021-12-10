«Росатом» организует показ фильма «Арктика. Увидимся завтра»

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«Росатом» организует показ документального фильма «Арктика. Увидимся завтра» 10 декабря.
«Росатом» организует показ фильма «Арктика. Увидимся завтра»
  • © Валдис Пельш / youtube

Автор и ведущий — Валдис Пельш, автор и продюсер — Елена Потанина.

Фильм рассказывает о перспективах Арктики, о том, каким может быть её будущее через 10—20 лет.

«В августе 2019 года наша съёмочная группа отправилась на Северный полюс на одном ледоколе с самыми талантливыми детьми страны, победителями олимпиад, лучшими юными учёными. Мы «подслушали» их мысли о том, каким они представляют себе будущее Арктики, и дополнили рассказом о проектах, которые уже разрабатываются и реализуются ведущими предприятиями России», — заявила Потанина.

Со своей стороны, Пельш отметил, что главная арктическая магистраль, которая будет способствовать мощному толчку для всего региона, — Северный морской путь. С его развитием порты, аэродромы, инфраструктура изменятся к лучшему, и жизнь людей станет интереснее, комфортнее и проще, считает ведущий.

«Именно о жизни людей Арктического региона мы снимали наше кино», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге завершилась деловая программа XI Международного форума «Арктика: настоящее и будущее». Она включала два пленарных заседания, а также 52 дискуссионные площадки.

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