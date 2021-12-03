В Петербурге завершилась деловая программа Международного арктического форума

В Санкт-Петербурге завершилась деловая программа XI Международного форума «Арктика: настоящее и будущее». Она включала два пленарных заседания, а также 52 дискуссионные площадки.

На сессиях выступили более 400 спикеров. В очном и заочном форматах мероприятие посетили свыше 2500 делегатов из 40 российских регионов.

Форум открыл президент Ассоциации полярников, специальный представитель президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров.

«Посмотрите, сколько людей пришли сегодня работать на площадках форума. Такое внимание говорит о большом общественном интересе в России и за рубежом к арктической повестке. Это особенно важно, учитывая председательство России в Арктическом совете, — к нашей стране приковано сегодня особое внимание», — заявил он.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков представил первые результаты работы, нацеленные на социально-экономическое развитие региона.

«С 2020 года в Арктике реализовываются 338 проектов общей стоимостью 1,1 трлн рублей инвестиций и 94 млрд рублей государственной поддержки, что позволяет создать 28 тыс. рабочих мест», — отметил он.

В свою очередь, зампред Госдумы Ирина Яровая заявила о готовности Госдумы законодательно поддержать развитие Арктики.

Также прошли отдельные мероприятия, посвящённые 25-летию Арктического совета, в которых приняли участие представители дипломатических миссий 15 стран. Спикеры отметили роль совета в организации эффективного международного диалога и плодотворного сотрудничества на благо Арктики.

Ранее сообщалось, что на форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге прошла рабочая сессия, участники которой обсудили вопросы ликвидации накопленного экологического ущерба в регионе.