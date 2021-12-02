На форуме «Арктика: настоящее и будущее» обсудили вопросы ликвидации экологического ущерба

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На международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге прошла рабочая сессия, участники которой обсудили вопросы ликвидации накопленного экологического ущерба в регионе.

Об этом сообщает Life.ru.

Как заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, одно из ключевых направлений арктической повестки — устранение отходов, накопленных с советских времён. Очистить территорию помогает федеральный проект «Чистая Арктика». За сезон более 2 тыс. волонтёров собрали свыше 1,5 тыс. тонн отходов.

Активистам и региональным властям помогали предприниматели. Чекунков выразил надежду, что в подобных мероприятиях примут участие крупные компании.

Со своей стороны, глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин пообещал рассмотреть законодательные инициативы, связанные с повышением эффективности работы волонтёров и их защитой.

Ранее сообщалось, что в рамках международного форума «Арктика: настоящее и будущее» 2—4 декабря в Санкт-Петербурге пройдёт ряд деловых встреч и дискуссий, посвящённых международному сотрудничеству и итогам председательства России в Арктическом совете за 2021 год.

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